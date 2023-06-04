Гол Марадишвили в ворота «Ростова» стал лучшим в сезоне РПЛ

Гол полузащитника московского «Локомотива» Константина Марадишвили в ворота «Ростова» признан лучшим в Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам сезона-2022/23.

Гол был забит в матче второго тура. Марадишвили отправил мяч в сетку ударом через себя в компенсированное время второго тайма, что позволило «Локомотиву» сравнять счет в матче, окончив его со счетом 2:2.

По словам Марадишвили этот удар он отрабатывал на пляже с отцом.

Российская премьер-лига проводит церемонию вручения наград по итогам сезона.