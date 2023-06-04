Тренер ЦСКА Федотов признан лучшим тренером сезона

Тренер московского ЦСКА Владимир Федотов признан лучшим тренером Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам сезона-2022/23.

«Спасибо голосующим, что оценили. Естественно благодарность родителям, которые дали посыл. И по жизни помогали, двигали, конечно своей семье, в лице супруге Светланы, дочери Александры, всех братьев, родственников, которые поддерживали меня во всех начинаниях», - сказал Федотов на церемонии вручения.

На награду также претендовали Сергей Семак, тренирующий «Зенит» и тренер сборной России Валерий Карпин, который также возглавляет «Ростов».

Федотов возглавил армейцев перед минувшим сезоном. ЦСКА впервые за пять лет завоевал медали первенства России, закончив сезон на втором месте. В сезоне-2021/22 Федотов привел к серебряным медалям чемпионата России «Сочи».