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Лучший бомбардир сезона Малком признан лучшим игроком сезона РПЛ

На счету футболиста 23 забитых мяча.
Лучший бомбардир сезона Малком признан лучшим игроком сезона РПЛ
04 июня 2023 22:02
автор: Александр Евграфов
автор фото: ФК "Зенит"

Российская премьер-лига назвала нападающего «Зенита» Малкома лучшим игроком сезона. В голосовании тренеров и капитанов команд, легенд лиги и экспертов телеканала «Матч Премьер» он опередил девять других претендентов.

На награду также претендовали Квинси Промес, Александр Соболев (оба «Спартак»), Федор Чалов, Игорь Акинфеев, Иван Обляков (все ЦСКА), Малком («Зенит»), Владимир Писарский («Оренбург» /«Крылья Советов»), Артём Дзюба («Локомотив»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Лукас Вера («Оренбург»).

Малком в прошедшем чемпионате провел в составе «Зенита» 27 матчей в РПЛ и забил 23 мяча.

В завершившемся сезоне «Зенит» стал чемпионом России пятый год кряду.

источник: РПЛ
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