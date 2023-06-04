Стала известна символическая сборная завершившегося сезона РПЛ

Российская премьер-лига назвала состав символической сборной завершившегося сезона. В нее вошли по три футболиста «Зенита», ЦСКА и «Спартака», команд, завоевавших медали первенства России.
Состав сборной выглядит следующим образом: Игорь Акинфеев (вратарь, ЦСКА), Мойзес (ЦСКА), Максим Осипенко («Ростов»), Георгий Джикия («Спартак»), Дуглас Сантос («Зенит»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Руслан Литвинов («Спартак»), Вендел («Зенит»), Квинси Промес («Спартак»), Федор Чалов (ЦСКА), Малком («Зенит»).
Ранее Российская премьер-лига назвала имена лучших футболистов на каждой позиции по итогам завершившегося сезона.
Лучшим игроком сезона признан нападающий «Зенита» Малком.
источник: РПЛ