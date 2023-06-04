Черчесов признан лучшим российским тренером, работающим за рубежом

Бывший главный тренер сборной России и наставник венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов признан лучшим тренером России, работающим за рубежом.

Российская премьер-лига удостоила специалиста приза, который вручил ему Артем Дзюба, признанный самым медийным игроком РПЛ минувшего сезона.

Под руководством Черчесова венгерский «Ференцварош» два года подряд становился чемпионом страны и два раза выигрывал Кубок Венгрии, а также впервые за 47 лет вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

Черчесов работает с «Ференцваошом» с конца декабря 2021 года.