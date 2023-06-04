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Промес дал оценку сезону для «Спартака»

Футболист стал лучшим бомбардиром команды в завершившемся чемпионате.
04 июня 2023 22:41
автор: Александр Шульгин

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес объяснил, почему не считает прошедший сезон в РПЛ провальным для красно-белых.

«Для меня сезон был хорошим, если бы «Спартак» взял трофеи, но это не проваленный год. Да, я выиграл этот приз, но хочется работать еще больше. Надеюсь, что в будущем мы возьмем трофей», - приводит слова футболиста Sport24.ru.

Напомним, «Спартак» замкнул тройку призеров, хотя до последнего тура боролся за серебряные медали.

В Кубке страны команда Гильермо Абаскаля вылетела на стадии полуфинала, уступив тольяттинскому «Акрону».

источник: Sport24.ru
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