Промес дал оценку сезону для «Спартака»

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес объяснил, почему не считает прошедший сезон в РПЛ провальным для красно-белых.

«Для меня сезон был хорошим, если бы «Спартак» взял трофеи, но это не проваленный год. Да, я выиграл этот приз, но хочется работать еще больше. Надеюсь, что в будущем мы возьмем трофей», - приводит слова футболиста Sport24.ru.

Напомним, «Спартак» замкнул тройку призеров, хотя до последнего тура боролся за серебряные медали.

В Кубке страны команда Гильермо Абаскаля вылетела на стадии полуфинала, уступив тольяттинскому «Акрону».