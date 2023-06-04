Черчесов назвал задачу «Ференцвароша» на следующий сезон

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов назвал задачу команды в следующем сезоне.

«Маленький секрет вам скажу: мы тоже уже пять раз кряду чемпионы, хотя со мной — только два. Задача становиться лучшими имеется. Другое дело, есть еще еврокубки. Если прежде мы в них неудачно играли, то в этом сезоне заняли первое место в группе Лиги Европы, в 1/8 финала попали. В этом году мы хотим попасть в Лигу чемпионов — это сложный путь и непростая задача. Но постараемся ее решить», - приводит «Матч ТВ» слова Черчесова.

Добавим, что «Ференцварош» должен отбираться в групповой этап Лиги чемпионов через квалификационный раунд чемпионов, где разыгрывается четыре из оставшихся шести мест.

Контракт российского специалиста с венгерской командой рассчитан до конца следующего сезона.