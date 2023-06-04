Промес объяснил приезд Хакима Зиеша в Москву

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес высказался о приезде в Москву своего друга, полузащитника «Челси» Хакима Зиеша.

«Как удалось пригласить Зиеша на премию? Мне не нужно было его приглашать — это мой лучший друг. Было ли ему сложно добираться до России в нынешних условиях? Он сейчас здесь — это не так сложно.

Говорили ли с Зиешем о трансфере в «Спартак»? Нет, мы говорили о других вещах. Но он тоже любит «Спартак». Хаким поддерживает меня», - приводит слова Промеса «Чемпионат».

Зиеш посетил торжественную церемонию награждения премии «Герои РПЛ».