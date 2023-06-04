Сергей Карасев считает верным решением удалить Рошу в матче ЦСКА и «Спартака»

Арбитр Сергей Карасев считает, что он принял верное решение удалить игрока ЦСКА Виллиана Рошу в матсе со «Спартаком».

«Если говорить в двух словах, то я точно не видел, что было. Ассистент подозвал и сказал, что был показан жест, такой же, как у Соболева. Что Роша показывал одинаковый жест с Соболевым в его сторону и сторону трибуны. Вот и все.

Я реагирую на жест и показываю карточку ему. Судьи не могут выяснять, в каком контексте футболист что-то показал. Был конкретный жест. Он был показан в сторону ассистента и трибун. Ассистент меня подозвал и объяснил, что был такой же жест. На основании чего он считает, что этот жест один в один такой же непристойный и оскорбительный. В каком контексте – очень сложно понять в процессе игры. Это нереально. Поэтому была показана красная карточка», - приводит слова Карасева «Спорт-Экспресс».

Напомним, в том эпизоде был удален не только Роша, но и Александр Соболев, оригинальный автор жеста в этом матче.