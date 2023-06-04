Джикия допустил, что ему может потребоваться операция

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал про планы на отпуск.

«Планы на отпуск — заняться здоровьем. Есть проблемы со здоровьем. Также по другой проблеме, может быть, потребуется хирургическое вмешательство.

Думаю, к первому сбору «Спартака» уже буду готов. Есть месяц до начала сбора. Чем быстрее займусь здоровьем, тем быстрее восстановлюсь и начну подготовку к возобновлению чемпионата», - приводит «Матч ТВ» слова Джикии.

В завершившемся сезоне РПЛ Джикия провел 22 матча и не отличился результативными действиями.

Напомним, что «Спартак» занял в чемпионате России третье место, набрав 54 очка. Выше расположились ЦСКА (58 очков) и «Зенит» (70).

Добавим, что первый сбор красно-белых запланирован на конец июня.