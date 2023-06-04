Гендиректор «Спартака» Мележиков рассказал, когда Промес сможет получить российское гражданство

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, когда нападающий красно-белых Квинси Промес сможет получить российское гражданство.

«Думаю, мы к этому вопросу вернемся чуть позже. Не то что не до этого – надо завершить процедуры и пройти ряд процедур с гражданством. Поэтому этими вопросами займемся чуть позже. Думаю, в следующем сезоне мы к этому вопросу вернемся. В течение сезона, ближе к зиме», - сказал Мележиков в интервью телеканалу «Матч ТВ», отметив, что клуб будет оказывать игроку всяческое содействие в этом вопросе.

Также он добавил, что в «Спартаке» считают Промеса невиновным в двух преступлениях, в которых его обвиняет прокуратура Нидерландов.

Напомним, что на родине футболиста в отношении него возбуждены два уголовных дела: Промес обвиняется в нанесении ножевых ранений одному из своих родственников, а также в соучастии в контрабанде крупной партии кокаина.