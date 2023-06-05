Гол Кьезы принес «Ювентусу» победу над «Удинезе» в последнем туре Серии А

В матче 38-го тура итальянской Серии А туринский «Ювентус» на выезде обыграл «Удинезе».
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, в составе которых единственный мяч забил Федерико Кьеза.
Таким образом, туринцы набрали 62 очка и заняли итоговое седьмое место, квалифицировавшись в Лигу конференций. Напомним, с команды Массимилиано Аллегри сняли десять очков по ходу чемпионата за финансовые махинации клубного руководства.
«Удинезе» с 46 очками закончил сезон на 12-й строчке.
Серия А
38-й тур
«Удинезе» - «Ювентус» (Турин) - 0:1 (0:0)
Гол: Кьеза, 68.
источник: «Советский спорт»