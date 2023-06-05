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Итоги чемпионата Испании по футболу сезона-2022/2023

Таблица чемпионата.
Итоги чемпионата Испании по футболу сезона-2022/2023
05 июня 2023 00:08
автор: Александр Кожевников
автор фото: ФК "Барселона"

Сегодня, 4 июня, завершился заключительный тур чемпионата Испании по футболу сезона-2022/2023. Победу в чемпионате досрочно одержала «Барселона».

В заключительном туре «Барселона» уступила «Сельте», что позволило команде сохранить прописку в высшем дивизионе испанского футбола. Вылетели из чемпионата по итогам сезона «Вальядолид», «Эспаньол» и «Эльче».

Месчта в Лиге чемпионов достались «Барселоне», «Реалу», «Атлетико» и «Реалу Сосьедад». В Лиге Европы в следующем году сыграют «Вильярреал» и «Бетис», а в Лиге конференций - «Осасуна».

источник: «Советский спорт»
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