Итоги чемпионата Испании по футболу сезона-2022/2023

Сегодня, 4 июня, завершился заключительный тур чемпионата Испании по футболу сезона-2022/2023. Победу в чемпионате досрочно одержала «Барселона».

В заключительном туре «Барселона» уступила «Сельте», что позволило команде сохранить прописку в высшем дивизионе испанского футбола. Вылетели из чемпионата по итогам сезона «Вальядолид», «Эспаньол» и «Эльче».

Месчта в Лиге чемпионов достались «Барселоне», «Реалу», «Атлетико» и «Реалу Сосьедад». В Лиге Европы в следующем году сыграют «Вильярреал» и «Бетис», а в Лиге конференций - «Осасуна».