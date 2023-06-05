«Милан» попрощался с Ибрагимовичем победой в заключительном туре чемпионата

Футболисты «Милана» победили «Верону» в матче заключительного тура чемпионата Италии. Встреча на «Сан-Сиро» завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

В составе «россонери» отличился Оливье Жиру (45+2, пенальти) и дублем отметился Рафаэл Леау (85, 90+2). У гостей гол на счету Марко Фараони (72).

Матч стал последним для нападающего команды Златана Ибрагимовича, который восстанавливается после травмы и объявил о завершении спортивной карьеры.

Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год, а затем вернулся в клуб в 2020 году. В составе «россонери» 41-летний швед дважды выигрывал чемпионат Италии, а также становился обладателем Суперкубка страны. В нынешнем сезоне Ибрагимович провел лишь четыре игры, забив один гол. Большую часть сезона он восстанавливался от травмы колена. Фанаты выложили на трибуне надпись «Godbye» («Прощай, бог»), сделав отсылку на высказывания шведского форварда, который не раз называл себя футбольным богом.

«Милан» набрал 70 очков и занял четвертое место в Серии А. «Верона» с 31 очком завершила сезон на 18-м месте.