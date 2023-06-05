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Итоги чемпионата Италии по футболу: кто сыграет в еврокубках, какие команды покинули Серию А

Триумф «Наполи» и крах «Сампдории».
Итоги чемпионата Италии по футболу: кто сыграет в еврокубках, какие команды покинули Серию А
05 июня 2023 00:14
автор: Максим Скороходов
автор фото: Getty Images

Завершилась Серии А сезона-2022/23.

Впервые за 33 года чемпионом Италии вновь стал «Наполи», набравший 90 очков.

Помимо него в Лигу чемпионов сыграют «Лацио» (74 очка), «Интер» (72) и «Милан» (70).

В Лигу Европы отобрались «Аталанта» (64) и «Рома» (63), а в Лигу конференций «Ювентус» (62), с которого сняли 10 очков за финансовые махинации.

В серию В вылетели «Кремонезе» (27) и «Сампдория» (19). «Верона» и «Специя» (по 31 очку) сыграют матч за право остаться в высшем дивизионе. В Серию А из дивизиона ниже вернулись «Фрозиноне» и «Дженоа», еще одна команда определится по итогам стыковых матчей.

источник: «Советский спорт»
Итоги чемпионата Италии по футболу: кто сыграет в еврокубках, какие команды покинули Серию А
Итоги чемпионата Италии по футболу: кто сыграет в еврокубках, какие команды покинули Серию А
Триумф «Наполи» и крах «Сампдории».
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