Известны подробности возможного трансфера Мбаппе из «ПСЖ» в «Реал»

«Реал» не собирается торговаться с «Пари-Сен-Жермен» по поводу возможного трансфера форварда Килиана Мбаппе.

Ранее в СМИ сообщалось, что 24-летний футболист может продолжить карьеру в чемпионате Испании.

Как сообщает на своей странице в соцсети журналист Хосе Феликс Диас, испанский клуб не отказываются от перехода Мбаппе. Отмечaется, что подписание предвaрительного контракта с французским форвaрдом может состояться зимой 2024-го. Килиaн присоединится к »Реалу» на правaх свободного агента.

В минувшем сезоне форвард забил 29 голов и стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции.