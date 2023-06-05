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Известны подробности возможного трансфера Мбаппе из «ПСЖ» в «Реал»

Контракт футболиста с французским клубом истекает летом 2024 года.
Известны подробности возможного трансфера Мбаппе из «ПСЖ» в «Реал»
05 июня 2023 08:30
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Getty Images

«Реал» не собирается торговаться с «Пари-Сен-Жермен» по поводу возможного трансфера форварда Килиана Мбаппе.

Ранее в СМИ сообщалось, что 24-летний футболист может продолжить карьеру в чемпионате Испании.

Как сообщает на своей странице в соцсети журналист Хосе Феликс Диас, испанский клуб не отказываются от перехода Мбаппе. Отмечaется, что подписание предвaрительного контракта с французским форвaрдом может состояться зимой 2024-го. Килиaн присоединится к »Реалу» на правaх свободного агента.

В минувшем сезоне форвард забил 29 голов и стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции.

источник: «Советский спорт»
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