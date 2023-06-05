В Париж прибыла делегация из Саудовской Аравии для подписания контракта с Месси

Аргентинский форвард Лионель Месси близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии.

Ранее 35-летний футболист объявил об уходе из «Пари-Сен-Жермен».

Как сообщает на своей странице в соцсети журналист Маттео Моретто, в Париж прилетела делегация из Саудовской Аравии. Стороны должны завершить подписание контракта. Месси должен перейти в «Аль-Хиляль».

В СМИ появилась информация, что Лионель может подписать контракт с «Барселоной» или клуб МЛС «Интер Майами».

В минувшем сезоне Лионель провел 41 матч, в которых забил 21 гол и сделал 20 результативных передач.