Ткачев рассказал, в какой команде хочет продолжить карьеру, если сорвутся переговоры с клубами НХЛ

Российский форвард Владимир Ткачев рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры

Хоккеист заявил, что не вел пока никаких переговоров с омским клубом о продлении соглашения.

«Если с НХЛ не получится, где вы продолжу карьеру? Я бы хотел остаться в Омске. Это мой родной город, меня все устраивает. Вообще бы не стал ничего менять. Если вы помните, год назад я говорил, что готов был подписать длительный контракт, но мы договорились на год», — цитирует Ткачева «Спорт-Экспресс».

Отметим, что Владимир стал лучшим бомбардиром «Авангарда» в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 59 (23+36) очков в 64 матчах. В плей-офф на его счету 14 (3+11) баллов в 14 играх.