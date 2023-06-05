«Эта премия очень важна для меня». Малком - о признании лучшим футболистом сезона РПЛ

Форвард «Зенита» Малком высказался относительно своей победы в номинациях «Лучший нападающий сезона» и «Лучший футболист сезона» в РПЛ.

Отметим, что нападающий за три тура до конца турнира уехал в Бразилию.

«Благодарю всех, кто за меня голосовал. Эта премия очень важна для меня, сезон был невероятным и незабываемым! Совсем скоро мы снова увидимся, обнимаю вас, мы вместе!» — сказал футболист в видеоролике, опубликованном пресс-службой РПЛ.

В минувшем сезоне игрок «Зенита» выиграл гонку бомбардиров РПЛ, забив 23 мяча. Клуб из Санкт-Петербурга стал чемпионом России.

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