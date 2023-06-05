ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Акинфеев рассказал, что нужно сделать ЦСКА, чтобы составить конкуренцию «Зениту»

Лидер армейцев назвал одно условие.
Акинфеев рассказал, что нужно сделать ЦСКА, чтобы составить конкуренцию «Зениту»
05 июня 2023 09:25
автор: Артур Гичунцев
автор фото: РИА Новости

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев не сомневается, что усиление состава позволит армейцам конкурировать с «Зенитом» за титул чемпиона России.

«Все прекрасно понимают, что если ты усиливаешь команду хорошими и качественными игроки, тогда и конкуренция будет совершенно другая. Поэтому в моем понимании – это только точечное и сильное усиление команды. Тогда ты навяжешь конкуренцию и все решится на футбольном поле. Все остальное, мне кажется, нет смысла даже обсуждать», – сказал Акинфеев в программе «На футболе с Денисом Казанским».

В минувшем сезоне РПЛ ЦСКА занял 2-е место, набрав 58 очков. «Зенит» досрочно выиграл титул, добыв 70 очков. К слову, питерцы в пятый раз кряду стали чемпионами России.

источник: «Первый канал»
Полузащитник «Крыльев Советов» Ежов раскритиковал игру «Факела» в РПЛ
Сезон чемпионата России заершился в субботу, 3 июня.
05.06.2023 09:58
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Не опускаем голову, Бразилия будет гордиться нашим поколением». Ренан - о вылете команды с МЧМ
Турнир проходит в Аргентине.
05.06.2023 09:39
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Акинфеев рассказал, что нужно сделать ЦСКА, чтобы составить конкуренцию «Зениту»
Акинфеев рассказал, что нужно сделать ЦСКА, чтобы составить конкуренцию «Зениту»
Лидер армейцев назвал одно условие.
05.06.2023 09:25
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Эта премия очень важна для меня». Малком - о признании лучшим футболистом сезона РПЛ
Бразилец не смог присутствовать на церемонии награждения.
05.06.2023 09:21
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Ткачев рассказал, в какой команде хочет продолжить карьеру, если сорвутся переговоры с клубами НХЛ
Нападающий является воспитанником омской школы хоккея.
05.06.2023 09:14
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Определился состав бригады арбитров, которая будет работать на суперфинале Кубка России
Определился состав бригады арбитров, которая будет работать на суперфинале Кубка России
За трофей поспорят «Краснодар» и ЦСКА.
05.06.2023 09:09
Футбол
автор: Артур Гичунцев
В Париж прибыла делегация из Саудовской Аравии для подписания контракта с Месси
В Париж прибыла делегация из Саудовской Аравии для подписания контракта с Месси
Официально о соглашении должны объявить 6 июня.
05.06.2023 08:44
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Известны подробности возможного трансфера Мбаппе из «ПСЖ» в «Реал»
Известны подробности возможного трансфера Мбаппе из «ПСЖ» в «Реал»
Контракт футболиста с французским клубом истекает летом 2024 года.
05.06.2023 08:30
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Итоги чемпионата Италии по футболу: кто сыграет в еврокубках, какие команды покинули Серию А
Итоги чемпионата Италии по футболу: кто сыграет в еврокубках, какие команды покинули Серию А
Триумф «Наполи» и крах «Сампдории».
05.06.2023 00:14
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Милан» попрощался с Ибрагимовичем победой в заключительном туре чемпионата
«Россонери» завершили сезон на четвертом месте.
05.06.2023 00:11
Футбол
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.