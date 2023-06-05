Акинфеев рассказал, что нужно сделать ЦСКА, чтобы составить конкуренцию «Зениту»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев не сомневается, что усиление состава позволит армейцам конкурировать с «Зенитом» за титул чемпиона России.

«Все прекрасно понимают, что если ты усиливаешь команду хорошими и качественными игроки, тогда и конкуренция будет совершенно другая. Поэтому в моем понимании – это только точечное и сильное усиление команды. Тогда ты навяжешь конкуренцию и все решится на футбольном поле. Все остальное, мне кажется, нет смысла даже обсуждать», – сказал Акинфеев в программе «На футболе с Денисом Казанским».

В минувшем сезоне РПЛ ЦСКА занял 2-е место, набрав 58 очков. «Зенит» досрочно выиграл титул, добыв 70 очков. К слову, питерцы в пятый раз кряду стали чемпионами России.