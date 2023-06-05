«Не опускаем голову, Бразилия будет гордиться нашим поколением». Ренан - о вылете команды с МЧМ

Защитник «Зенита» Роберт Ренан высказался относительно вылета сборной Бразилии с молодежного чемпионата мира.

Напомним, что южноамериканская команда проиграла Израилю в четвертьфинале со счетом 2:3.

«Нам очень грустно, но мы не опускаем голову. Я уверен, что Бразилия будет гордиться нашим поколением. Большие дела ещё впереди!» — написал Ренан на своей странице в соцсети.

Добавим, что Ренан пропустил матч с Израилем из-за дисквалификации. Футболист «Зенита» получил красную карточку во время предыдущей игры.