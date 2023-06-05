ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Не опускаем голову, Бразилия будет гордиться нашим поколением». Ренан - о вылете команды с МЧМ

Турнир проходит в Аргентине.
05 июня 2023 09:39
автор: Александр Поволоцкий

Защитник «Зенита» Роберт Ренан высказался относительно вылета сборной Бразилии с молодежного чемпионата мира.

Напомним, что южноамериканская команда проиграла Израилю в четвертьфинале со счетом 2:3.

«Нам очень грустно, но мы не опускаем голову. Я уверен, что Бразилия будет гордиться нашим поколением. Большие дела ещё впереди!» — написал Ренан на своей странице в соцсети.

Добавим, что Ренан пропустил матч с Израилем из-за дисквалификации. Футболист «Зенита» получил красную карточку во время предыдущей игры.

источник: «Советский спорт»
Полузащитник «Крыльев Советов» Ежов раскритиковал игру «Факела» в РПЛ
Сезон чемпионата России заершился в субботу, 3 июня.
05.06.2023 09:58
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Не опускаем голову, Бразилия будет гордиться нашим поколением». Ренан - о вылете команды с МЧМ
Турнир проходит в Аргентине.
05.06.2023 09:39
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Акинфеев рассказал, что нужно сделать ЦСКА, чтобы составить конкуренцию «Зениту»
Акинфеев рассказал, что нужно сделать ЦСКА, чтобы составить конкуренцию «Зениту»
Лидер армейцев назвал одно условие.
05.06.2023 09:25
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Эта премия очень важна для меня». Малком - о признании лучшим футболистом сезона РПЛ
Бразилец не смог присутствовать на церемонии награждения.
05.06.2023 09:21
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Ткачев рассказал, в какой команде хочет продолжить карьеру, если сорвутся переговоры с клубами НХЛ
Нападающий является воспитанником омской школы хоккея.
05.06.2023 09:14
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Определился состав бригады арбитров, которая будет работать на суперфинале Кубка России
Определился состав бригады арбитров, которая будет работать на суперфинале Кубка России
За трофей поспорят «Краснодар» и ЦСКА.
05.06.2023 09:09
Футбол
автор: Артур Гичунцев
В Париж прибыла делегация из Саудовской Аравии для подписания контракта с Месси
В Париж прибыла делегация из Саудовской Аравии для подписания контракта с Месси
Официально о соглашении должны объявить 6 июня.
05.06.2023 08:44
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Известны подробности возможного трансфера Мбаппе из «ПСЖ» в «Реал»
Известны подробности возможного трансфера Мбаппе из «ПСЖ» в «Реал»
Контракт футболиста с французским клубом истекает летом 2024 года.
05.06.2023 08:30
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Итоги чемпионата Италии по футболу: кто сыграет в еврокубках, какие команды покинули Серию А
Итоги чемпионата Италии по футболу: кто сыграет в еврокубках, какие команды покинули Серию А
Триумф «Наполи» и крах «Сампдории».
05.06.2023 00:14
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Милан» попрощался с Ибрагимовичем победой в заключительном туре чемпионата
«Россонери» завершили сезон на четвертом месте.
05.06.2023 00:11
Футбол
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.