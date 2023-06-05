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Полузащитник «Крыльев Советов» Ежов раскритиковал игру «Факела» в РПЛ

Сезон чемпионата России заершился в субботу, 3 июня.
05 июня 2023 09:58
автор: Александр Поволоцкий

Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов высказался относительно сохранении прописки в РПЛ.

Напомним, что самарская команда избежала участия в стыковых матчах, в заключительном туре «Спартак» со счётом 1:0.

«У меня нет объяснения, почему мы в такой ситуации оказались. Где-то много травм, где-то невезение. Явно не наше место в стыковых матчах. Я не хочу говорить, кто какая команда, это некрасиво будет… У всех свой стиль, «Факел» простой игрой побеждает на своём поле… отвратительном, скажем так (смеётся). А тут играли две футбольные команды, и победил сильнейший», – цитирует Ежова «Метарейтинг».

Добавим, что «Крылья» заняли 12-е место в таблице чемпионата России, на два очка опередив «Пари НН».

источник: «Метарейтинг»
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