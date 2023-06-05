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Полузащитник «Балтики» Дудиев: пять-шесть лет назад в Первой лиге зарплаты были сумасшедшими

Команда не выступала в высшем дивизионе с 1998 года.
05 июня 2023 10:30
автор: Александр Поволоцкий

Полузащитник «Балтики» Аслан Дудиев рассказал о заработной плате футболистов в Первой лиге.

Напомним, что калининградская команда заняла второе место и в следующем сезоне сыграет в РПЛ.

«В «Бaлтику» точно идут не за деньгами. Хoтя ФНЛ сейчас в принципе не то местo, где можно много заработать. Лет 5-6 назaд здесь были сумасшедшие зaрплаты и премиальные, приeзжали даже неплохие легионеры, в оcновном ради денег. Сейчас врeмена изменились», – цитирует Дудиeва «Чемпионат».

Добавим, что напрямую в РПЛ также пробился казанский «Рубин».

источник: Чемпионат.com
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Transfermarkt оценивает футболиста в 20 млн евро.
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