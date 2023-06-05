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Роналду может продолжить карьеру в «Лос-Анджелесе»

Transfermarkt оценивает футболиста в 20 млн евро.
05 июня 2023 10:46
автор: Александр Поволоцкий

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в чемпионате MLS.

Напомним, 38-летний футболист проводит лишь первый сезон в Саудовской Аравии.

Как сообщает на своей странице в соцсети журналист Герардо Веласкес де Леон, в услугах португальца заинтересовано руководство «Лос-Анджелеса». Американский клуб предпримет попытку приглашения форварда, если его покинет хавбек Карлос Вела.

В текущем сезоне Роналду провел 19 матчей, в которых забил 14 голов и сделал две результативные передачи.

источник: «Советский спорт»
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