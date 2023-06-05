Бывший вице-президент «Локомотива» считает, что клуб будет бороться за медали в следующем сезоне

Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус отреагировал на выступление команды в РПЛ.

Напомним, что московский клуб занял 8-е место в таблице чемпионата.

«Сезон «Локомотива» надо делить на до прихода Галактионова и после. Вторую часть сезона команда провела очень хорошо. Я бы ещё отметил приход Нагорных. Галактионов и Нагорных сработали очень успешно. Какие перспективы у «Локомотива»? Думаю, в следующем году команда поборется за медали, но нужно обязательно усиление в каждую линию», — цитирует Белоуса «РБ Спорт».

В Кубке России команда вылетела на стадии четвертьфинала.