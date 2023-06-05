Мбаппе и Александер-Арнольд дали прогноз на финал Лиги чемпионов

10 июня «Манчестер Сити» и миланский «Интер» сыграют в финале Лиги чемпионов сезона-2022/23. Встреча пройдет в Стамбуле и начнется в 22.00 мск.

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не сомневается, что трофей выиграет английский гранд.

«Финал Лиги чемпионов… Это будет отличная игра. Думаю, победит «Манчестер Сити», – цитирует француза Mundo Deportivo.

Его позицию поддержал защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд. Он сказал: «Думаю, что «Манчестер Сити» всегда является фаворитом в любом турнире!»

Напомним, в плей-офф ЛЧ «Манчестер Сити» победил «Лейпциг», «Баварию» и «Реал», а «Интер» выбил «Порту», «Бенфику» и «Милан».