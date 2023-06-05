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Карпин отреагировал на слухи о своем возможном уходе в московский клуб

Контракт специалиста с «Ростовом» рассчитан до июня 2026 года.
05 июня 2023 11:19
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался относительно возможного ухода из клуба.

В СМИ появилась информация, что 54-летний специалист может возглавить «Спартак» или «Динамо».

«Пишут, что я могу прийти в «Динамо» или «Спартак»? Там спрашивайте. Я откуда знаю. Как отношусь к этим слухам? Никак. Комфортно ли мне в «Ростове»? Мне комфортно всегда», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

Добавим, что «Спартак» возглавляет Гильермо Абаскаль. Пост наставника бело-голубых вакантен после увольнения Славиши Йокановича.

источник: «Спорт-Экспресс»
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