Карпин отреагировал на слухи о своем возможном уходе в московский клуб

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался относительно возможного ухода из клуба.

В СМИ появилась информация, что 54-летний специалист может возглавить «Спартак» или «Динамо».

«Пишут, что я могу прийти в «Динамо» или «Спартак»? Там спрашивайте. Я откуда знаю. Как отношусь к этим слухам? Никак. Комфортно ли мне в «Ростове»? Мне комфортно всегда», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

Добавим, что «Спартак» возглавляет Гильермо Абаскаль. Пост наставника бело-голубых вакантен после увольнения Славиши Йокановича.