Шамиль Газизов: много ребят должны покинуть «Уфу» после вылета во вторую лигу

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о будущем команды.

Напомним, что башкирский клуб потерял прописку в Первой лиги и вылетел во Вторую.

«Сегодня пройдет совет учредителей, мы поговорим, поймем вектор развития, а дальше будет видно. Однозначно, много ребят должны покинуть команду, в том числе иностранцы, которые не могут играть во Второй лиге. Работа есть, думаю, что в скором времени решения будут», – цитирует Газизова «Матч ТВ».

«Уфа» заняла 16-е место в турнирной таблице Первой лиги, уступив в заключительном туре «Кубани» (2:3).