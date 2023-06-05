Дзюба рассказал, кому доверил бы тренировать «Спартак»

Форвард «Локомотива» Артем Дзюба выразил мнение, что экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой справился бы с ролью главного тренера красно-белых.

– Кому бы доверил тренировать «Спартак» – Александру Мостовому или Леониду Слуцкому?

– Мостовому! Слуцкий не пошел бы работать в «Спартак», – заявил нападающий для «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что Мостовой начал обучение на тренера. Он еще не работал в качестве наставника. Единственный опыт – работа с командой Fight Nights, выступающей в Медиалиге.