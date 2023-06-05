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РФС назвал арбитров, которые будут работать на переходных матчах

«Енисей и «Факел», а также «Родина» и «Пари НН» определят две команды, которые сыграют в следующем сезоне РПЛ.
РФС назвал арбитров, которые будут работать на переходных матчах
05 июня 2023 12:28
автор: Максим Скороходов
автор фото: РИА Новости

РФС назвал имена и фамилии судей, назначенных на переходные матчи за право сыграть в следующем сезоне РПЛ.

Первые матчи

«Енисей» – «Факел»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты – Александр Богданов, Денис Березнов; VAR – Евгений Турбин.

«Родина» – «Пари НН»: судья – Кирилл Левников, ассистенты – Андрей Веретешкин, Рустам Мухтаров; VAR – Владимир Москалёв.

Ответные матчи

«Факел» – «Енисей»: судья – Сергей Иванов, ассистенты – Роман Усачев, Варанцо Петросян; VAR – Артём Любимов.

«Пари НН» – «Родина»: судья – Виталий Мешков, ассистенты – Игорь Демешко, Арам Петросян; VAR – Василий Казарцев.

Первые игры пройдут 7 июня, ответные - 10 июня.

Напомним, что занявшая третье место в Первой лиге «Алания» не прошла лицензирование.

источник: РФС
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