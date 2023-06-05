РФС назвал арбитров, которые будут работать на переходных матчах

РФС назвал имена и фамилии судей, назначенных на переходные матчи за право сыграть в следующем сезоне РПЛ.
Первые матчи
«Енисей» – «Факел»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты – Александр Богданов, Денис Березнов; VAR – Евгений Турбин.
«Родина» – «Пари НН»: судья – Кирилл Левников, ассистенты – Андрей Веретешкин, Рустам Мухтаров; VAR – Владимир Москалёв.
Ответные матчи
«Факел» – «Енисей»: судья – Сергей Иванов, ассистенты – Роман Усачев, Варанцо Петросян; VAR – Артём Любимов.
«Пари НН» – «Родина»: судья – Виталий Мешков, ассистенты – Игорь Демешко, Арам Петросян; VAR – Василий Казарцев.
Первые игры пройдут 7 июня, ответные - 10 июня.
Напомним, что занявшая третье место в Первой лиге «Алания» не прошла лицензирование.
источник: РФС