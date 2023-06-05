Промес допустил, что Зиеш может перейти в «Спартак» в будущем 

Нападающий «Спартака» Квинси Промес рассказал, может ли в стан красно-белых перейти полузащитник «Челси» Хаким Зиеш в будущем.

«Может ли когда-нибудь Зиеш оказаться в «Спартаке»? Никогда не говори никогда!» — приводит «РБ Спорт» слова Промеса.

Футболисты являются лучшими друзьями, так как вместе выступали за академию «Аякса».

Ранее сообщалось, что 31-летний форвард московской команды и 30-летний хавбек лондонцев вместе посетили премию РПЛ по результатам сезона-2022/2023.

Добавим, что в понедельник, 5 июня Промес и Зиеш станут зрителями матча Медиалиги, в котором «Бей Беги» сыграет против «Народной команды». Встреча пройдет в Москве, на «Открытие Арене».