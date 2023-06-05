КДК РФС открыл дело против Джикии, капитана «Спартака» могут дисквалифицировать на 4 матча

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил об открытии дела против капитана «Спартака» Георгия Джикия.

Напомним, что защитник «Спартака» получил красную карточку в матче заключительного тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:1).

«Рассмотрим нецензурную брань Джикии в адрес главного арбитра, футболист приглашен на заседание. У арбитра запрошен дополнительный рапорт», - приводит «Матч ТВ» слова Григорьянца.

Согласно дисциплинарному регламенту, КДК РФС может продлить дисквалификацию Джикии на срок от двух до четырех матчей, а также оштрафовать его на сумму от 200 до 500 тысяч рублей.