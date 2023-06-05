«Аль-Иттихад» подписал двухлетний контракт с Бензема 

Нападающий Карим Бензема продолжит карьеру в Саудовской Аравии. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Как утверждает источник, 35-летний футболист заключил соглашение с «Аль-Иттихадом» до лета 2025 года с возможностью продления контракта еще на один сезон.

Ранее стало известно о том, что француз покидает «Реал» по окончании нынешнего сезона. Во вторник, 6 июня форвард проведет прощальную пресс-конференцию с мадридской командой.

Напомним, что Бензема провел в «Реале» 14 лет (с 2009 по 2023 годы). Всего за королевский клуб он сыграл 648 встреч, в которых отличился 354-я забитыми мячами и отдал 165 результативных передач. Вместе со «сливочными» он стал пятикратным победителем Лиги чемпионов и четырехкратным чемпионом Испании.