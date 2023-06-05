Гришин уверен, что Акинфеев может конкурировать с Малкомом за звание лучшего игрока сезона в РПЛ

Тренер футбольной академии ЦСКА Александр Гришин рассказал, кого считает лучшими футболистами прошедшего розыгрыша чемпионата России.

«Конечно, «Малком — сильнейший игрок чемпионата. Человек, который играл в «Барселоне», изначально не может быть плохим футболистом. Он лидер «Зенита», который много забивает и является сильнейшим в этой лиге наравне с Акинфеевым. Игорь тоже лидер команды, который выручает и руководит игрой. Акинфеев тоже достоин звания лучшего игрока сезона», — приводит слова Гришина «Чемпионат».

Напомним, что в воскресенье, 4 июня нападающий «Зенита» Малком был признан лучшим игроком РПЛ в сезоне-2022/2023. Бразильский игрок также стал лучшим бомбардиром чемпионата России, записав на свой счет 23 забитых мяча.

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев входил в список претендентов на награду.

Добавим, что питерский клуб досрочно стал чемпионом России, а армейцы по итогам сезона заняли второе место в турнирной таблице РПЛ.