Черчесов посоветовал «Спартаку» дать время Абаскалю реализовать себя

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов оценил результаты «Спартака» в РПЛ в сезоне-2022/2023 и работу Гильермо Абаскаля на должности наставника московского клуба.

«Сложный был турнир не только для «Спартака», но и для других команд. Третье место по сравнению с прошлым годом — это на семь ступенек выше. Это шаг вперед. Необходимо набраться терпения и дать испанцу возможность реализовать себя в следующем году», — приводит слова Черчесова Sport24.ru.

Напомним, что Абаскаль был назначен на пост главного тренера «Спартака» в июне 2022 года. Соглашение 34-летнего специалиста с москвичами действительно до конца сезона-2024/2025.

Добавим, что в прошедшем сезоне РПЛ красно-белые заняли третью строчку в турнирной таблице, набрав 54 очка после 30 проведенных игр.