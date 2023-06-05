Тренер «Зенита» рассказал, с какой целью Малком и Клаудиньо получили российское гражданство 

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра заявил, что нападающий Малком и полузащитник Клаудиньо получили российские паспорта, так как хотели проявить уважение и благодарность к стране.

«Это знак уважения к стране. И благодарность. Для нас, бразильцев, очень приятно стать гражданином другого государства. Это большая гордость. Россия – большая, мощная страна с огромной историей и культурой. А история с налогами – глупость. Никаких преференций они не получили», — приводит слова Оливейры Metaratings.ru.

Напомним, что бразильцы получили российское гражданство в феврале нынешнего года, однако отказались выступать за сборную России по футболу.

Добавим, что Малком присоединился к «Зениту» в августе 2019, Клаудиньо летом 2021-го. Питерский клуб стал досрочным чемпионом России в сезоне-2022/2023.