Аршавин заявил, что российские тренеры не востребованы в Европе за исключением Черчесова 

Бывший форвард сборной России Андрей Аршавин выразил уверенность в том, что российские тренеры не востребованы в европейских чемпионатах.

Отметим, что единственным успешным специалистом России за рубежом является Станислав Черчесов, который руководит «Ференцварошем», считает 42-летний эксперт.

«Мне кажется, что российские тренеры не востребованы в Европе. Кроме Черчесова, который всех удивляет в Венгрии», — приводит слова Аршавина «РБ Спорт».

Напомним, что Черчесов возглавил «Ференцварош» в декабре 2021 года. В сезоне-2022/2023 «зеленые орлы» под его руководством второй сезон кряду стали чемпионами Венгрии.