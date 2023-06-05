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Аршавин заявил, что российские тренеры не востребованы в Европе за исключением Черчесова 

По словам экс-игрок «Зенита», 59-летний специалист удивляет своей работой в Венгрии. 
05 июня 2023 14:28
автор: Глеб Шевяков

Бывший форвард сборной России Андрей Аршавин выразил уверенность в том, что российские тренеры не востребованы в европейских чемпионатах.

Отметим, что единственным успешным специалистом России за рубежом является Станислав Черчесов, который руководит «Ференцварошем», считает 42-летний эксперт.

«Мне кажется, что российские тренеры не востребованы в Европе. Кроме Черчесова, который всех удивляет в Венгрии», — приводит слова Аршавина «РБ Спорт».

Напомним, что Черчесов возглавил «Ференцварош» в декабре 2021 года. В сезоне-2022/2023 «зеленые орлы» под его руководством второй сезон кряду стали чемпионами Венгрии.

источник: «РБ-Спорт»
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