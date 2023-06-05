Определились комментаторы финального матча Лиги чемпионов 

Стала известна пара комментаторов, которая будет освещать финал Лиги чемпионов в сезоне-2022/2023. Игру прокомментируют Георгий Черданцев и Роман Нагучев. Об этом сообщил генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин в своем телеграм-канале.

Отметим, что в финальной встрече еврокубка «Манчестер Сити» сыграет против «Интера». Матч состоится в субботу, 10 июня, в Стамбуле (Турция) на «Олимпийском стадионе Ататюрка». Начало игры – 22:00 по московскому времени.

Напомним, что в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал «Реал».

Добавим, что «Интер» является трехкратным обладателем европейского клубного трофея, «Манчестер Сити» не завоевывал ЛЧ за всю историю клуба.