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Безбородов рассудит Суперфинал Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром»

Очная встреча футбольных клубов состоится воскресенье, 11 июня, в Москве.
Безбородов рассудит Суперфинал Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром»
05 июня 2023 15:16
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

Стали известны судейские назначения на Суперфинал Кубка России, где трофей между собой разыграют «Краснодар» и ЦСКА.

Отметим, что финальный матч турнира пройдет в воскресенье, 11 июня, на арене «Лужники» в Москве. Время встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

Согласно пресс-службе РФС, главным арбитром финала был назначен Владислав Безбородов. Его помощниками станут Максим Гаврилин и Валерий Данченко. Место резервного судьи займет Кирилл Левников, а его ассистентом будет Максим Ковалев. Ответственными за работу VAR станут Павел Кукуян и его помощник Алексей Лунев. В роли инспектора выступит Геннадий Куличенков, а должность комиссара досталась Ивану Цитовичу.

Добавим, что за всю историю ЦСКА выигрывал Кубок России семь раз, «Краснодар» до игры с армейцами однажды пробивался в финал соревнований в 2014 году, где потерпел поражение от «Ростова» в серии послематчевых пенальти.

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