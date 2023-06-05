Ла Лига приняла финансовый план «Барселоны» ради подписания Месси 

«Барселона» получила разрешение на подписание форварда «ПСЖ» Лионеля Месси со стороны боссов Ла Лиги после того, как команда представила свой финансовый план. Об этом сообщает журналист Жерар Ромеро в своих соцсетях.

Как утверждает источник, согласно представленным документам сине-гранатовые сократили свою зарплатную ведомость на 40 миллионов евро.

Ранее парижский клуб объявил об уходе 35-летнего футболиста по завершении нынешнего сезона. Аргентинский игрок покинет стан красно-синих на правах свободного агента в конце июня 2023 года.

Напомним, что Месси выступает за «ПСЖ» с августа 2021 года. В текущем сезоне за команду Кристофа Галтье он провел 41 матч, в которых забил 21 гол и отдал 20 результативных передач. Нападающий играл за основную команду «Барселоны» с 2005 по 2021 годы.