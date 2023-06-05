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Ла Лига приняла финансовый план «Барселоны» ради подписания Месси 

Каталонскому клубу удалось сократить зарплатную ведомость на 40 миллионов евро. 
05 июня 2023 15:28
автор: Глеб Шевяков

«Барселона» получила разрешение на подписание форварда «ПСЖ» Лионеля Месси со стороны боссов Ла Лиги после того, как команда представила свой финансовый план. Об этом сообщает журналист Жерар Ромеро в своих соцсетях.

Как утверждает источник, согласно представленным документам сине-гранатовые сократили свою зарплатную ведомость на 40 миллионов евро.

Ранее парижский клуб объявил об уходе 35-летнего футболиста по завершении нынешнего сезона. Аргентинский игрок покинет стан красно-синих на правах свободного агента в конце июня 2023 года.

Напомним, что Месси выступает за «ПСЖ» с августа 2021 года. В текущем сезоне за команду Кристофа Галтье он провел 41 матч, в которых забил 21 гол и отдал 20 результативных передач. Нападающий играл за основную команду «Барселоны» с 2005 по 2021 годы.

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