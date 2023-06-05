В ЦСКА сообщили, что Кучаев и фигуристка Радионова поженились

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев поженился на российской фигуристке Елене Радионове. Об этом сообщает пресс-служба красно-синих.

«Костя Кучаев и Лена Радионова теперь муж и жена! Поздравляем с бракосочетанием и желаем счастья молодоженам!» — приводит поздравление армейцев клубная пресс-служба.

Напомним, что Кучаев и Радионова встречаются с 2020-го года, а в прошлом году пара обручилась.

Добавим, что 25-летний полузащитник является воспитанником академии ЦСКА. В текущем сезоне за команду Владимира Федотова он сыграл 22 матча, забил три гола и отдал пять результативных передач.

24-летняя фигуристка завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира 2015 года, дважды становилась серебряным призером чемпионата Европы (2015, 2016), а также является чемпионкой России (2015).