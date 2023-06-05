Стало известно, когда ЦСКА и «Спартак» получат медали за выступление в РПЛ в сезоне-2022/2023

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал, когда ЦСКА и «Спартак» будут награждены серебряными и бронзовыми медалями Российской Премер-Лиги по итогам сезона-2022/2023.

«Московские команды получат медали, когда будут проводить торжественные мероприятия, пригласят нас. И мы торжественно их вручим», – приводит слова Алаева ТАСС.

Добавим, что после 30 сыгранных туров чемпионата России ЦСКА стал вторым, набрав за минувший сезон 58 очков. «Спартак» отстал от подопечных Владимира Федотова на четыре очка (54), замкнув тройку лучших. Досрочным обладателем титула РПЛ стал «Зенит» (70 очков),