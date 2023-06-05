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Стало известно, когда ЦСКА и «Спартак» получат медали за выступление в РПЛ в сезоне-2022/2023

По итогам прошедшего розыгрыша чемпионата России армейцы заняли второе место, а красно-белые завершили сезон на третьей строчке.
05 июня 2023 15:56
автор: Глеб Шевяков

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал, когда ЦСКА и «Спартак» будут награждены серебряными и бронзовыми медалями Российской Премер-Лиги по итогам сезона-2022/2023.

«Московские команды получат медали, когда будут проводить торжественные мероприятия, пригласят нас. И мы торжественно их вручим», – приводит слова Алаева ТАСС.

Добавим, что после 30 сыгранных туров чемпионата России ЦСКА стал вторым, набрав за минувший сезон 58 очков. «Спартак» отстал от подопечных Владимира Федотова на четыре очка (54), замкнув тройку лучших. Досрочным обладателем титула РПЛ стал «Зенит» (70 очков),

источник:
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05.06.2023 15:57
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автор: Максим Скороходов
Стало известно, когда ЦСКА и «Спартак» получат медали за выступление в РПЛ в сезоне-2022/2023
По итогам прошедшего розыгрыша чемпионата России армейцы заняли второе место, а красно-белые завершили сезон на третьей строчке.
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