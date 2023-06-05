Смородская заявила, что ее не впечатлили игроки «Спартака» в минувшем сезоне РПЛ

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась относительно игры футболистов «Спартака» в минувшем сезоне.

Напомним, что красно-белые завоевали бронзу чемпионата. Форвард «Спартака» Квинси Промес занял второе место в списке бомбардиров, забив 21 мяч.

«Не могу ответить на вопрос о лучших футболистах РПЛ в этом сезоне. Но игроки «Спартака» меня точно не впечатлили, особенно Соболев. Для меня и Промес не лучший. Их нельзя назвать худшими, но и лучшими тоже», — цитирует Смородскую «Чемпионат».

Добавим, что досрочным чемпионом РПЛ стал «Зенит» (70 очков). «Спартак» отстал от победителя на 16 очков, вторым стал ЦСКА (58).