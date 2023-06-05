Монсон считает, что Месси может перебраться в чемпионат России

Экс-боец ММА Джефф Монсон поделился мнением о возможном переход аргентинского нападающего Лионеля Месси в один из российских клубов.

«Конечно, я хотел бы видеть Лионеля Месси в чемпионате России. Думаю, это возможно - у России хорошие отношения с Аргентиной», - приводит слова спортсмена «РБ Спорт».

Напомним, что недавно «ПСЖ» объявил об уходе 35-летнего игрока из парижского клуба по окончании сезона. Также отец футболиста Хорхе Месси сообщил, что его сын хотел бы вернуться в «Барселону».