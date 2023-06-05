«Урал» объявил о переходе Аюпова из «Оренбурга»

«Урал» подписал контракт с полузащитником «Оренбурга» Тимуром Аюповым, сообщается на официальном сайте екатеринбургской команды.

Аюпов перейдет в состав «Урала» в качестве свободного агента. Воспитанник системы казанского «Рубина» в 2016 году перешел в «Нижний Новгород», а в 2019 год подписал контракт с «Оренбургом».

Новое соглашение рассчитано на два года. В прошедшем сезона полузащитник сыграл за «Оренбург» 23 матча в российской премьер-лиге, забив четыре мяча.

В завершившемся чемпионате России «Оренбург» занял седьмое место с 46 очками, а «Урал» с 36 очками остался на 11-м месте.