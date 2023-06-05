Быстров раскритиковал «Спартак» за частое обращение к судьям в сезоне-2022/2023

Бывший футболист «Спартака» Владимир Быстров резко высказался о красно-белых, подводя итоги команды в прошедшем розыгрыше чемпионате России.

«Необходимо «Спартаку» сосредоточиться на футболе, а не на каких-то ошибках кого-то там. Потому что по сезону это только мешало игрокам нормально выступать. Нелепые удаления, споры. Как будто не команда профессионалов, а сборище дилетантов», — написал Быстров в своем телеграм-канале.

Добавим, что «Спартак» завершил сезон РПЛ, расположившись на третьей строчке в турнирной таблице с 54-я очками. Таким образом, подопечные Гильермо Абаскаля завоевали бронзовые медали чемпионата России сезона-2022/2023.