ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

В «Зените» организуют правление клуба, которое возглавит Медведев

В состав исполнительного органа войдет главный тренер петербуржцев Сергей Семак.
05 июня 2023 17:16
автор: Глеб Шевяков

Руководство «Зенита» приняло решение создать новый коллегиальный исполнительный орган — Правление клуба. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Отметим, что в управляющий отдел войдут девять человек, включая главного тренера питерской команды Сергея Семака. Руководителем органа станет генеральный директор клуба Александр Медведев.

«Новая структура призвана упростить и упорядочить процесс выработки решений, которые будут приниматься коллегиально, обеспечить больший горизонт планирования и большую вовлеченность управленцев в деятельность клуба», – пишет клубная пресс-служба питерцев.

Напомним, что «Зенит» досрочно стал чемпионом России в сезоне-2022/2023. Для подопечных Сергея Семака чемпионство страны стало пятым кряду. За всю историю петербуржцы десять раз выигрывали трофей, включая победу в чемпионате СССР в 1984 году.

источник: ФК «Зенит»
Тренер «Зенита» рассказал, собирается ли Малком уходить из команды
Зимой лучшим бомбардиром чемпионата России интересовался «ПСЖ».
05.06.2023 17:32
Футбол
автор: Максим Скороходов
Аршавин рассказал, почему считает Сафонова сильнейшим вратарем минувшего сезона РПЛ
Лига назвала лучшим другого футболиста.
05.06.2023 17:30
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Рианчо признался, что готов возобновить карьеру тренера в России 
Испанский специалист не занимался тренерской деятельностью с 2018 года.
05.06.2023 17:29
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Собрание учредителей «Уфы» приняло отставку генерального директора Газизова
Клуб за два года вылетел из Российской премьер-лиги во вторую лигу.
05.06.2023 17:24
Футбол
автор: Александр Евграфов
В «Зените» организуют правление клуба, которое возглавит Медведев
В состав исполнительного органа войдет главный тренер петербуржцев Сергей Семак.
05.06.2023 17:16
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Ибрагимович ответил на вопрос о будущем после карьеры игрока
Футболист собирается продолжать карьеру.
05.06.2023 17:12
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Джесси Марш может стать главным тренером Головина в «Монако»
Джесси Марш может стать главным тренером Головина в «Монако»
Ранее специалист тренировал «Лидс».
05.06.2023 16:58
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Быстров раскритиковал «Спартак» за частое обращение к судьям в сезоне-2022/2023
По мнению экс-игрока сборной России, московскому клубу нужно больше времени уделять футболу, а не разбираться в ошибках арбитров. 
05.06.2023 16:44
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Нападающий «Динамо» Тюкавин женился на дочери шестикратного чемпиона мира по хоккею с мячом
Предложение девушке было сделано футболистом еще в феврале.
05.06.2023 16:41
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Урал» объявил о переходе Аюпова из «Оренбурга»
Футболист перешел в статусе свободного агента.
05.06.2023 16:39
Футбол
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.