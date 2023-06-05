В «Зените» организуют правление клуба, которое возглавит Медведев

Руководство «Зенита» приняло решение создать новый коллегиальный исполнительный орган — Правление клуба. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Отметим, что в управляющий отдел войдут девять человек, включая главного тренера питерской команды Сергея Семака. Руководителем органа станет генеральный директор клуба Александр Медведев.

«Новая структура призвана упростить и упорядочить процесс выработки решений, которые будут приниматься коллегиально, обеспечить больший горизонт планирования и большую вовлеченность управленцев в деятельность клуба», – пишет клубная пресс-служба питерцев.

Напомним, что «Зенит» досрочно стал чемпионом России в сезоне-2022/2023. Для подопечных Сергея Семака чемпионство страны стало пятым кряду. За всю историю петербуржцы десять раз выигрывали трофей, включая победу в чемпионате СССР в 1984 году.