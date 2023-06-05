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Аршавин рассказал, почему считает Сафонова сильнейшим вратарем минувшего сезона РПЛ

Лига назвала лучшим другого футболиста.
05 июня 2023 17:30
автор: Александр Поволоцкий

Экс-форвард сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, кого считает лучшим голкипером минувшего сезона РПЛ.

Напомним, что накануне приз лиги в этом амплуа получил вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.

«Считаю самым сильным голкипером Сафонова. Даже несмотря на то, что Акинфеев подтверждает свой класс из года в год, а Лантратов провел сильную вторую часть сезона в «Локомотиве». У него даже были ошибки в этом сезоне, но все равно его качествам нет равных. Сафонов допускает оплошности, даже пижонство где‑то. Зато может выручать команду», — приводит «Матч ТВ» слова Аршавина.

Добавим, что Сафонов провел 27 матчей, в которых семь раз отстоял на ноль. Всего Матвей пропустил 43 мяча.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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