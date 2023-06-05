Собрание учредителей «Уфы» приняло отставку генерального директора Газизова

Собрание учредителей «Уфы» приняло отставку Шамиля Газизова с поста генерального директора команды, сообщается в Telegram-канале команды.

Также на 6 июня анонсирована пресс-конференция Газизова, на которой бывший руководитель команды ответит на вопросы журналистов.

Газизов занимал должность генерального директора «Уфы» с 2012 по 2020 год. С июля по декабрь 2020 года он также работал на аналогичной должности в московском «Спартаке», откуда был вскоре уволен.

В марте 2021 года Газизов вернулся к исполнению обязанностей генерального директора «Уфы». В минувшем сезоне «Уфа» заняла 16-е место в Первой лиге и покинула ее. Год назад команда покинула Российскую премьер-лигу.