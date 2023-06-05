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Рианчо признался, что готов возобновить карьеру тренера в России 

Испанский специалист не занимался тренерской деятельностью с 2018 года.
05 июня 2023 17:29
автор: Глеб Шевяков

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо рассматривает возможность вернуться к работе тренера в России.

«Если летом поступит предложение из России, я обязательно рассмотрю его. Готов вернуться к работе в России этим летом», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

Напомним, что Рианчо являлся помощником бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры в 2018 году. После отставки итальянца он исполнял обязанности наставника московского клуба. В ноябре того же года покинул должность и с тех пор находится без работы.

Ранее 63-летний специалист работал также в «Рубине», киевском «Динамо», «Леванте» и сборной Украины.

источник: «РБ-Спорт»
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