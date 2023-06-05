Рианчо признался, что готов возобновить карьеру тренера в России 

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо рассматривает возможность вернуться к работе тренера в России.

«Если летом поступит предложение из России, я обязательно рассмотрю его. Готов вернуться к работе в России этим летом», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

Напомним, что Рианчо являлся помощником бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры в 2018 году. После отставки итальянца он исполнял обязанности наставника московского клуба. В ноябре того же года покинул должность и с тех пор находится без работы.

Ранее 63-летний специалист работал также в «Рубине», киевском «Динамо», «Леванте» и сборной Украины.